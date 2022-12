Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Messi il piede di Dio”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 19 dicembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'finale più bella di sempre', ovvero quello andata in scena ieri sera a Doha (Qatar) tra l'Argentina e la Francia. Dopo il 3-3 dei tempi supplementari, vittoria della 'Selección' ai calci di rigore.