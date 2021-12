Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri e Mourinho: “Bolliti chi?'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 19 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rivincita di Massimiliano Allegri e José Mourinho, allenatori di Juventus e Roma, forse definiti un po' troppo presto come 'bolliti' dalla critica. I bianconeri passano 2-0 a Bologna con Álvaro Morata e Juan Cuadrado, i giallorossi dominano 4-1 in casa dell'Atalanta (doppietta di Tammy Abraham).