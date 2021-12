Quotidiani sportivi, le prime pagine: successi esterni di Juve e Roma

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rivincita di Massimiliano Allegri e José Mourinho, allenatori di Juventus e Roma, forse definiti un po' troppo presto come 'bolliti' dalla critica. I bianconeri passano 2-0 a Bologna con Álvaro Morata e Juan Cuadrado, i giallorossi dominano 4-1 in casa dell'Atalanta (doppietta di Tammy Abraham). Sotto la testata, poi, si parla di Milan-Napoli, big match di questa giornata di Serie A. Nella sfida dei tanti assenti, da una parte e dall'altra, Zlatan Ibrahimović guiderà l'attacco rossonero: chi sarà l'anti-Inter? Il calendario, d'altronde, turba il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: avrà sei super-sfide in 40 giorni!