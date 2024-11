Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, c’è il Liverpool su Thuram”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 19 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'interesse del Liverpool per l'attaccante francese Marcus Thuram. Il classe 1997, però, per ora non penserebbe alla Premier League e, al contrario, vuole restare a 'San Siro' a giocare per l'Inter con i suoi 'fratelli nerazzurri'.