Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, c’è Thuram. Chi va via?”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 19 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della possibilità che Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, arrivi all'Inter nel corso del prossimo calciomercato di gennaio. Il figlio di Lilian, in scadenza di contratto, potrebbe prendere il posto di Joaquín Correa nella rosa di Simone Inzaghi.

Il Napoli, capolista in Serie A, prova ad allungare il contratto del tecnico Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2025, mentre si avvicina la cessione per la Sampdoria. In casa Milan, invece, si valuta un investimento estivo per Noah Okafor, attaccante svizzero del RB Salisburgo, valutato almeno 35 milioni di euro.

La Juventus, alla ricerca di un esterno destro di fascia per l'inverno, sfoglia la margherita tra Rick Karsdorp (Roma), Emil Holm (Spezia) e Thomas Meunier (Borussia Dortmund). In alto, sotto la testata, la presentazione dei Mondiali in Qatar: via domani. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). Gli scatti di Gattuso e il tradimento di Giampaolo: quello che non sapete su Suso >>>

