Prima pagina Gazzetta dello Sport: oro Tamberi, l’Inter fa muro per Skriniar

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando dell'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Per quanto riguarda il calcio il Psg potrebbe ritornare con forza su Milan Skriniar, ma l'Inter fa muro e potrebbe farlo partire solo a fronte di una proposta indecente. Sulla destra invece, Stefano Pioli che punta al secondo scudetto consecutivo con il Milan: Fabio Capello lo spinge.