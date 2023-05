Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Finali d’Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del trionfo del calcio italiano in Europa. Finali d'Italai. Anche Roma e Fiorentina: tris d'Europa. Juve ko 2-1 a Siviglia: niente titoli. Allegri esce e torna sotto accusa. In basso Spalletti dubbi sul progetto. Si allontana da Napoli. La Mia Inter può farcela. Il gol di Rummenigge: "Lautaro ha tutto per fare male al City". Milan, c'è il si di Loftus-Cheek. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).