Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao vale 100 milioni”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Rafael Leão, attaccante del Milan. Con gol e assist in quantità, il giocatore portoghese è esploso in questa stagione. È uno dei trascinatori della squadra di Stefano Pioli e, qualora i rossoneri diventassero campioni d'Italia domenica, il suo valore di mercato salirebbe fino a 100 milioni di euro. Quattro volte la cifra pagata! Rinnovo di contratto pronto per lui.