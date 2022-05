Quotidiani sportivi, le prime pagine su Leao, Pogba e Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Rafael Leão, attaccante del Milan. Con gol e assist in quantità, il giocatore portoghese è esploso in questa stagione. È uno dei trascinatori della squadra di Stefano Pioli e, qualora i rossoneri diventassero campioni d'Italia domenica, il suo valore di mercato salirebbe fino a 100 milioni di euro. Quattro volte la cifra pagata! Rinnovo di contratto pronto per lui. Intanto, però, in casa Inter il diktat del tecnico Simone Inzaghi è chiaro: per lo Scudetto non è ancora finita, si confida nella vittoria del Sassuolo contro il Diavolo. Qualcosa inizia a muoversi sul fronte del calciomercato estivo. Il 'Cholito', Giovanni Simeone, chiede all'Hellas Verona di riscattarlo dal Cagliari, mentre la Juventus potrebbe prendere Jorginho dal Chelsea anche con l'arrivo di Paul Pogba. Infine, spazio alle finali delle coppe europee. Mentre José Mourinho, tecnico giallorosso, si prepara a vivere la finale di Conference League tra la sua Roma ed il Feyenoord, l'Eintracht Francoforte ha fatto sua l'Europa League battendo ai calci di rigore i Rangers Glasgow.