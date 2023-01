Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Super Inter: travolto il Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il netto successo ( 3-0 ) dell' Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad ( Arabia Saudita ) contro il Milan di Stefano Pioli . Nerazzurri travolgenti e a segno con Federico Dimarco , Edin Džeko e Lautaro Martínez . La soddisfazione di Inzaghi, la delusione di Pioli, il 'mea culpa' di Simon Kjær .

Ieri, intanto, nuovo Consiglio d'Amministrazione e nuovo corso in casa Juventus: le prime parole del nuovo Presidente bianconero, Gianluca Ferrero. Sul campo, invece, per Juve-Monza di Coppa Italia avranno spazio Federico Chiesa e tanti giovani. Strappo tra Nicolò Zaniolo e la Roma: vuole andare via ora e i giallorossi sono disposti a cederlo.