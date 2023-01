Quotidiani sportivi, le prime pagine: Supercoppa all’Inter, Milan distrutto

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 19 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il netto successo (3-0) dell'Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad (Arabia Saudita) contro il Milan di Stefano Pioli. Nerazzurri travolgenti e a segno con Federico Dimarco, Edin Džeko e Lautaro Martínez. La soddisfazione di Inzaghi, la delusione di Pioli, il 'mea culpa' di Simon Kjær. Ieri, intanto, nuovo Consiglio d'Amministrazione e nuovo corso in casa Juventus: le prime parole del nuovo Presidente bianconero, Gianluca Ferrero. Sul campo, invece, per Juve-Monza di Coppa Italia avranno spazio Federico Chiesa e tanti giovani. Strappo tra Nicolò Zaniolo e la Roma: vuole andare via ora e i giallorossi sono disposti a cederlo. Incredibile, invece, quanto accaduto in casa Salernitana. Il Presidente Danilo Iervolino ha richiamato in panchina Davide Nicola a due giorni dall'esonero.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 19 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della vittoria dell'Inter di Simone Inzaghi nella finale di Supercoppa Italiana svoltasi a Riyad (Arabia Saudita) contro il Milan di Stefano Pioli. Perentorio 3-0 dei nerazzurri, a segno con Federico Dimarco ed Edin Džeko nel primo tempo, poi con Lautaro Martínez nella ripresa. Settimo trionfo nel torneo per l'Inter e quarto personale per Inzaghi, che ha vinto due Supercoppe con la Lazio ed altrettante con la squadra meneghina in quattro finali disputate. Si parla, poi, del nuovo corso in casa Juventus. I bianconeri ripartono da zero, con Gianluca Ferrero nuovo Presidente e Andrea Agnelli che, a sorpresa, lascia tutte le sue cariche nella 'galassia' FIAT. Stasera, intanto, la squadra di Massimiliano Allegri sfiderà il Monza per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sfida per la coppa nazionale anche tra Lazio e Bologna: la partita del cuore di Siniša Mihajlović e dei suoi figli.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 19 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di speranza di Gianluca Ferrero, nuovo Presidente della Juventus, il giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione del club di Corso Galileo Ferraris. È iniziato ufficialmente, dunque, il nuovo corso della società bianconera. In alto, sotto la testata, si parla della finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita). Show dell'Inter di Simone Inzaghi, che vince 3-0 con le reti di Federico Dimarco, Edin Džeko e Lautaro Martínez; crisi, invece, per il Milan di Stefano Pioli, irriconoscibile. Per i rossoneri è buio pesto. La F.I.G.C. indaga sul Genoa per tasse non pagate mentre la Salernitana, a due giorni dall'esonero, richiama Davide Nicola in panchina: retromarcia e imbarazzi. Chiosa con le news di calciomercato sul Torino: molto difficile il rinnovo di Vanja Milinković-Savić. Per la porta, dunque, il direttore sportivo granata Davide Vagnati ripensa ad Alessio Cragno del Monza.