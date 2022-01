Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Quanta Joya”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 19 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con Paulo Dybala che ieri sera, nel 4-1 della Juventus sulla Sampdoria in Coppa Italia, ha segnato e 'scaldato' i cuori dei suoi tifosi. Anche se Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero, ha dato comunque appuntamento a tutti a febbraio per decidere se si rinnoverà il suo contratto o meno.