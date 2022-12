Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il finimondo, finale da leggenda”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la finale dei Mondiali che si giocherà oggi pomeriggio alle 16:00 tra Francia e Argentina, con la sfida tra Lionel Messi e Kylian Mbappè, in una partita che può essere leggenderia. Si parla, quindi, di spalla, del ricordo di Sinisa Mihajlovic e della scomparsa di Mario Sconcerti nella giornata di ieri, ma anche le parole di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, che parla di rimonta. Non c'è spazio per il Milan in copertina stamattina.