Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter va di corsa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la fuga dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta al campionato di Serie A. I nerazzurri passano, 5-0, anche sul campo della Salernitana e arrivano a quota 103 gol nell'anno solare 2021. Dopo la sosta natalizia mese decisivo per lo sprint.