Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inter travolgente e in fuga

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la fuga dell'Inter di Simone Inzaghi in vetta al campionato di Serie A. I nerazzurri passano, 5-0, anche sul campo della Salernitana e arrivano a quota 103 gol nell'anno solare 2021. Dopo la sosta natalizia mese decisivo per lo sprint. Milan e Napoli, intanto, inseguono e si affronteranno domani sera nel big match di 'San Siro'. Entrambi puntano ad un rinforzo in difesa: Sven Botman (Lille) per i rossoneri, Yerry Mina (Everton) per i partenopei. Luca Lucci, ultras del Diavolo, arrestato per traffico di droga. Si parla, poi, di Bologna-Juventus di oggi (ore 18:00), con Massimiliano Allegri che lancia Kaio Jorge e Moise Kean e di Atalanta-Roma (ore 15:00), con la sfida tra Gian Piero Gasperini e José Mourinho.