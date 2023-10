Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tonali ha scommesso sul Milan”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Inghilterra-Italia, partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 e terminata ieri sera a Wembley con il risultato di 3-1 per i padroni di casa. Non è bastato il primo gol in azzurro di Gianluca Scamacca; rimonta con due gol di Harry Kane e una prodezza di Marcus Rashford.