Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 18 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, rivela come domani Luciano Spalletti sarà annunciato come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. La F.I.G.C. spera ancora di evitare il pagamento della clausola per liberarlo dal Napoli: contratto fino ai Mondiali 2026. Retroscena su Roberto Mancini: non è libero dagli Azzurri dopo le dimissioni. Se vorrà allenare, dovrà cercare un accordo con la Federcalcio.