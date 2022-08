Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic: Max, ci penso io”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 18 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . La squadra di Massimiliano Allegri aspetta Memphis Depay , vede saltare la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United e spera sempre di poter prendere Leandro Paredes dal PSG . Nel frattempo, però, si affida al suo bomber serbo, Dušan Vlahović .

Sul fronte calciomercato, intanto, il Napoli è vicino a piazzare un doppio colpo: a centrocampo Tanguy Ndombélé dal Tottenham, in attacco Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Si parla poi del Milan, con il centravanti belga Divock Origi pronto al 'decollo' nella squadra di Stefano Pioli, e dell'Inter, con il mistero Robin Gosens: in 8 mesi in nerazzurro, appena 232' in campo. Con il tecnico Simone Inzaghi che gli preferisce Federico Dimarco.