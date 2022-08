Quotidiani sportivi, le prime pagine: sugli scudi Juventus e Napoli

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri aspetta Memphis Depay, vede saltare la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United e spera sempre di poter prendere Leandro Paredes dal PSG. Nel frattempo, però, si affida al suo bomber serbo, Dušan Vlahović. Sul fronte calciomercato, intanto, il Napoli è vicino a piazzare un doppio colpo: a centrocampo Tanguy Ndombélé dal Tottenham, in attacco Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Si parla poi del Milan, con il centravanti belga Divock Origi pronto al 'decollo' nella squadra di Stefano Pioli, e dell'Inter, con il mistero Robin Gosens: in 8 mesi in nerazzurro, appena 232' in campo. Con il tecnico Simone Inzaghi che gli preferisce Federico Dimarco. Chiosa con il Sassuolo, che ha rinnovato il contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2027 e con la Fiorentina, stasera impegnata alle ore 21:00 contro il Twente nella gara d'andata dei preliminari di Conference League.