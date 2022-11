Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juve su Vicario. Tonali, che spavento!

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 17 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando di Guglielmo Vicario, obiettivo di calciomercato della Juventus. Avviati i contatti con l'Empoli: i bianconeri vogliono chiudere già a gennaio. In alto, invece, la brutta caduta di Sandro Tonali nell'amichevole tra Italia e Albania di ieri sera. Solo un grande spavento per il centrocampista del Milan: gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato nulla di grave.