Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vogliamo il Mondiale”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la griglia definitiva delle 12 Nazionali che faranno i playoff per andare ai Mondiali . Tra queste l' Italia di Roberto Mancini . Pericoli, la Svezia di Zlatan Ibrahimović ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo .

Nei riquadri laterali, poi, si parla dei temi di Serie A. In Lazio-Juventus, per esempio, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ritrova i bianconeri. In Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli affronta i viola nel nome di Davide Astori e con il rinnovo del contratto in vista.