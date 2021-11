Quotidiani sportivi, le prime pagine tra la Nazionale e le ATP Finals

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la griglia definitiva delle 12 Nazionali che faranno i playoff per andare ai Mondiali. Tra queste l'Italia di Roberto Mancini. Pericoli, la Svezia di Zlatan Ibrahimović ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nei riquadri laterali, poi, si parla dei temi di Serie A. In Lazio-Juventus, per esempio, Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ritrova i bianconeri. In Fiorentina-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli affronta i viola nel nome di Davide Astori e con il rinnovo del contratto in vista. Polemiche, dunque, sullo stadio di 'San Siro' tra Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Massimo Moratti, ex Presidente dell'Inter. Chiosa con il calciomercato dei nerazzurri: Matias Vecino potrebbe andare a gennaio al Napoli, la rivale di domenica sera nel big match di campionato.