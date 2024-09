Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Europa, eccoci”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' si apre con la prima giornata del nuovo formato della Champions League 2024/2025, che vedrà impegnate Milan e Juventus, rispettivamente contro Liverpool e PSV Eindhoven. Spazio, però, anche all'Inter che domani affronterà lo scoglio Manchester City. Nella parte alta si parla invece dell'Udinese, che con il successo sul Parma in rimonta si porta in testa alla classifica in solitaria.