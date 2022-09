Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gli Arcidiavoli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 17 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 17 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Napoli, big match della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si affiderà a capitan Davide Calabria per fermare Kvicha Kvaratskhelia, poi a Sandro Tonali per guidare il centrocampo ed a Olivier Giroud per segnare reti pesanti. Intervista esclusiva, poi, a Jean-Pierre Papin che suggerisce a Rafael Leão di rinnovare il contratto con il Diavolo e di restare in rossonero.

Si parla, poi, della preparazione atletica flop della Juventus di Massimiliano Allegri, con 17 infortuni in due mesi e risultati in picchiata. In Udinese-Inter, invece, il centravanti nerazzurro Edin Džeko avrà l'opportunità di tagliare il traguardo dei 100 gol nel massimo campionato italiano.

Infine, in Torino-Sassuolo torna in panchina, tra i granata, il tecnico croato Ivan Jurić, che ha superato la polmonite. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 17 settembre 2022