Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Delirio Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 17 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola celebra l' Inter di Simone Inzaghi , che batte il Milan anche nella semifinale di ritorno di Champions League ( 1-0 firmato da Lautaro Martínez al 74' ) ed approda alla finale del torneo, prevista per il prossimo sabato 10 giugno a Istanbul ( Turchia ).

I nerazzurri tornano in finale di Champions dopo 13 anni: la felicità di Simone Inzaghi e Steven Zhang. Con il Presidente che ha confermato l'allenatore anche per le prossime stagioni. In casa rossonera si ammette con onestà la sconfitta. Per il direttore tecnico Paolo Maldini c'è divario tra le due squadre: andrà colmato con gli investimenti sul mercato.