Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve boom: Pogba, Perisic e Di María”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse della Juventus sul calciomercato estivo. Il tecnico Massimiliano Allegri vuole giocatori pronti per tornare a vincere subito: gli obiettivi sono Paul Pogba, Ivan Perišić e Ángel Di María, che si svincoleranno a parametro zero da Manchester United, Inter e PSG.

Ieri sera, intanto, all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno pareggiato 2-2 contro la Lazio nell'ultima gara interna della stagione. Ultimo ballo con la 'Vecchia Signora' per Giorgio Chiellini, uscito al 17', e Paulo Dybala, che ha abbandonato in lacrime. Il gol al 95' di Sergej Milinković-Savić ha regalato ai capitolini la qualificazione in Europa League con un turno d'anticipo.

In alto, sotto la testata, si parla della lotta Scudetto tra Milan e Inter. Mentre i rossoneri puntano al tricolore con i loro gioielli, Theo Hernández e Rafael Leão, i nerazzurri chiedono a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, di far loro lo sgambetto. Come successe nel 2000 tra Lazio e Juventus. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 17 maggio 2022

