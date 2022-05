Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus tra campo e mercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le mosse della Juventus sul calciomercato estivo. Il tecnico Massimiliano Allegri vuole giocatori pronti per tornare a vincere subito: gli obiettivi sono Paul Pogba, Ivan Perišić e Ángel Di María, che si svincoleranno a parametro zero da Manchester United, Inter e PSG. Ieri sera, intanto, all'Allianz Stadium, i bianconeri hanno pareggiato 2-2 contro la Lazio nell'ultima gara interna della stagione. Ultimo ballo con la 'Vecchia Signora' per Giorgio Chiellini, uscito al 17', e Paulo Dybala, che ha abbandonato in lacrime. Il gol al 95' di Sergej Milinković-Savić ha regalato ai capitolini la qualificazione in Europa League con un turno d'anticipo. In alto, sotto la testata, si parla della lotta Scudetto tra Milan e Inter. Mentre i rossoneri puntano al tricolore con i loro gioielli, Theo Hernández e Rafael Leão, i nerazzurri chiedono a Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, di far loro lo sgambetto. Come successe nel 2000 tra Lazio e Juventus.