Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Napoli-Milan, l’Europa vi guarda”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani sera, alle ore 21:00, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il Napoli di Luciano Spalletti recupera Victor Osimhen, mentre, nella fila del Milan di Stefano Pioli, è in dubbio Olivier Giroud per un problema al tendine d'Achille.

Del match parla, in esclusiva per la 'rosea', Vincenzo Montella, allenatore napoletano di nascita ma milanista di fede ed ex rossonero. Sembra finita la storia d'amore tra Romelu Lukaku e l'Inter: a fine stagione il centravanti belga tornerà al Chelsea per fine prestito e non sarà trattenuto per un'altra stagione. Si parla, poi, delle partite della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatesi ieri.

Bel 3-0 interno della Roma contro l'Udinese: i giallorossi di José Mourinho sono sempre più saldi al terzo posto in classifica. Flop della Juventus che cade al 'Mapei Stadium' (1-0) contro il Sassuolo; solo un pareggio (1-1) per il Torino di Urbano Cairo in casa contro la Salernitana. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). Napoli-Milan, Giroud in dubbio: le ultime news >>>

