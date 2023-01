Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La coppa della verità”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della finale di Supercoppa Italiana di Riyad ( Arabia Saudita ) tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi . I rossoneri ritrovano Sandro Tonali , i nerazzurri con Milan Škriniar e Matteo Darmian per ingabbiare Rafael Leão .

La vittoria del trofeo può indirizzare la stagione dell'una o dell'altra squadra: sarà sfida USA-Cina tra le proprietà. Mentre Steven Zhang tiferà dallo stadio, Gerry Cardinale lo farà da New York . È anche il derby dei centravanti, Olivier Giroud contro Lautaro Martínez : sarà una rivincita dei Mondiali in Qatar ?

Terna arbitrale tutta al femminile per Napoli-Cremonese di Coppa Italia, mentre sbotta Marco Lanna, Presidente della Sampdoria, per il gol annullato dal V.A.R. in pieno recupero sul campo dell'Empoli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).