Quotidiani sportivi, le prime pagine: Supercoppa, Roma e Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 17 gennaio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della finale di Supercoppa Italiana di Riyad (Arabia Saudita) tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. I rossoneri ritrovano Sandro Tonali, i nerazzurri con Milan Škriniar e Matteo Darmian per ingabbiare Rafael Leão. La vittoria del trofeo può indirizzare la stagione dell'una o dell'altra squadra: sarà sfida USA-Cina tra le proprietà. Mentre Steven Zhang tiferà dallo stadio, Gerry Cardinale lo farà da New York. È anche il derby dei centravanti, Olivier Giroud contro Lautaro Martínez: sarà una rivincita dei Mondiali in Qatar? La Juventus recupera i pezzi: domenica, infatti, contro l'Atalanta, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri potrà contare anche su Dušan Vlahović e potrà ricomporre il tandem con Federico Chiesa. I due non giocano insieme dai tempi della Fiorentina. Terna arbitrale tutta al femminile per Napoli-Cremonese di Coppa Italia, mentre sbotta Marco Lanna, Presidente della Sampdoria, per il gol annullato dal V.A.R. in pieno recupero sul campo dell'Empoli.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 17 gennaio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Roma di José Mourinho. In particolare, dell'effetto che ha Paulo Dybala sulla compagine giallorossa. Nessuno, al momento, infatti, fa la differenza in campo quanto l'argentino ex Juventus. Con lui, la media-punti della squadra della Capitale raddoppia. Presentazione, quindi, della finale di Supercoppa Italiana di domani, a Riyad (Arabia Saudita) tra Milan e Inter. Definita la 'coppa dei petroldollari' visto lo scenario in cui si giocherà il derby di Milano. Mentre, nel 'Monday Night' di Serie A, l'Empoli batte la Sampdoria per 1-0 e getta i blucerchiati nel baratro della classifica del campionato, il Napoli si prepara a disputare gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, rilancia Giacomo Raspadori in attacco con Giovanni 'Cholito' Simeone. Chiosa con il caos in casa Salernitana. Esonerato Davide Nicola, è ballottaggio tra Roberto D'Aversa e Giuseppe Iachini dopo il rifiuto di Rafa Benítez.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 17 gennaio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'inizio del nuovo corso della Juventus. Domani, infatti, nasce il nuovo Consiglio d'Amministrazione, che dovrà fronteggiare le questioni giudiziarie. Venerdì le plusvalenze davanti alla F.I.G.C. e il 27 marzo l'udienza preliminare. Il quotidiano torinese illustra quale sarà la linea difensiva della società bianconera. Intanto, sul campo, il tecnico Massimiliano Allegri ritrova Dušan Vlahović in vista della sfida contro l'Atalanta. Il Torino di Urbano Cairo è ad un passo dall'acquisto del centrocampista Ivan Ilić dall'Hellas Verona: ballano 2 milioni di euro tra domanda (20) e offerta (18). Mentre l'Udinese sta per diventare di proprietà americana, e si ragiona anche su una possibile cessione della Sampdoria, il trasferimento di Mychajlo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea servirà anche per finanziare i soldati ucraini. Per concludere, intervista esclusiva con Hernán Crespo, che parla della finale di Supercoppa Italiana di domani tra Milan e Inter. Per l'argentino, occhio a Rafael Leão da una parte e Lautaro Martínez dall'altra.