Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby da far girar la testa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 17 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 del 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Inter . Soltanto le belle parate di Juan Musso e Samir Handanović hanno evitato reti in questa bella partita. I nerazzurri di Simone Inzaghi si fermano a otto vittorie consecutive.

Il Milan, che oggi ospita a 'San Siro' lo Spezia, può approfittarne volando in testa alla classifica di Serie A (sebbene con una partita in più) in caso di vittoria. Si parla, poi, della vicenda di calciomercato che ruota attorno a Paulo Dybala. In scadenza di contratto con la Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero. Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter ed ex juventino, vorrebbe provare il gran colpo.