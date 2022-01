Quotidiani sportivi, le prime pagine sul pareggio tra Atalanta e Inter

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 del 'Gewiss Stadium' tra Atalanta e Inter. Soltanto le belle parate di Juan Musso e Samir Handanović hanno evitato reti in questa bella partita. I nerazzurri di Simone Inzaghi si fermano a otto vittorie consecutive. Il Milan, che oggi ospita a 'San Siro' lo Spezia, può approfittarne volando in testa alla classifica di Serie A (sebbene con una partita in più) in caso di vittoria. Si parla, poi, della vicenda di calciomercato che ruota attorno a Paulo Dybala. In scadenza di contratto con la Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri a parametro zero. Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter ed ex juventino, vorrebbe provare il gran colpo. Infine, spazio alla vittoria della Roma firmata dal neo-acquisto Sérgio Oliveira, alla tripletta di Antonin Barák per l'Hellas Verona ed all'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina della Sampdoria.