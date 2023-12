Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Signora frenata”

L'Inter avrà ora l'opportunità di allungare a +4 sulla Juventus anche se la trasferta dei nerazzurri in casa della Lazio non sarà certo delle più agevoli: finora, Simone Inzaghi ha sempre perso all'Olimpico contro la sua ex squadra. Un doppio ex, Dejan Stanković, oggi allenatore del Ferencváros, è però convinto di come l'allenatore dell'Inter abbia a sua disposizione "un carro armato".

Si parla anche del Milan di Stefano Pioli, obbligato ad arrivare nei primi quattro posti in campionato pur avendo l'Europa League - da febbraio in avanti - il giovedì. Un impegno che porta via energie. Bella notizia al Torino: il Presidente Urbano Cairo è pronto ad investire sui giovani ed a creare una 'Coverciano' tutta granata.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 16 dicembre 2023

