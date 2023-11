Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia vai a rete!”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Italia di Luciano Spalletti che, domani sera, affronterà allo stadio 'Olimpico' di Roma la Macedonia del Nord. Gli Azzurri scenderanno in campo con il tridente formato da Federico Chiesa, Giacomo 'Jack' Raspadori e Domenico Berardi, alla caccia di gol: servirà una vittoria per sperare nella qualificazione agli Europei 2024 in Germania.