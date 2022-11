Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rabiot: ‘Scudetto, ci credo'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 16 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva ad Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus: il francese crede ancora nella possibilità di vincere lo Scudetto in questa stagione. Per lui, con i rientri di Paul Pogba e Federico Chiesa, sarà possibile recuperare 10 punti al Napoli capolista in Serie A.

L'attaccante uruguaiano Edinson Cavani, ex partenopeo oggi al Valencia, invece, lancia la volata ai ragazzi di Luciano Spalletti. Spazio, poi, al calciomercato. In casa Milan vicino il rinnovo di Ismaël Bennacer, mentre per quello di Rafael Leão sembra essere tutto nelle mani del papà.

L'Inter va verso una rivoluzione d'inverno: in arrivo Jesús Vázquez dal Valencia e Carlos Alcaraz dal Racing Club; due, invece, sono ai saluti. Chiosa con le Nazionali: stasera, infatti, a Tirana, l'Italia di Roberto Mancini sfida l'Albania e degli Azzurri ha parlato in un'intervista Gigi Riva.

Siamo vicini, invece, al via ufficiale dei Mondiali in Qatar: sono 70 i giocatori del campionato italiano. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 16 novembre 2022