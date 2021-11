Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia, che incubo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 16 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 16 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dello 0-0 dell'Italia di Roberto Mancini a Belfast, in Irlanda del Nord. Un risultato che rimanda gli Azzurri ai playoff di marzo e spedisce, al contrario, la Svizzera, vittoriosa 4-0 in casa sulla Bulgaria, ai Mondiali di Qatar 2022. Le parole del Commissario Tecnico della nostra Nazionale ed il parere di Arrigo Sacchi sulla partita.