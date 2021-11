Quotidiani sportivi, le prime pagine: Italia agli spareggi Mondiali

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dello 0-0 dell'Italia di Roberto Mancini a Belfast, in Irlanda del Nord. Un risultato che rimanda gli Azzurri ai playoff di marzo e spedisce, al contrario, la Svizzera, vittoriosa 4-0 in casa sulla Bulgaria, ai Mondiali di Qatar 2022. Le parole del Commissario Tecnico della nostra Nazionale ed il parere di Arrigo Sacchi sulla partita. Quindi, si parla delle mosse di calciomercato di Milan (Renato Sanches), Napoli (Reinildo) e Inter (Filip Kostić). Infine, il Genoa ha cambiato padrone: proprietario, adesso, è il fondo 777 Partners, Presidente è il professor Alberto Zangrillo.