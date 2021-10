Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inzaghi e Pioli, due contro tutto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 16 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 16 ottobre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Lazio-Inter e Milan-Verona, i match più importanti dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, arrabbiato perché i sudamericani sono rientrati soltanto qualche ora fa e c'è ansia sulle loro condizioni. In particolare, per quelle di Lautaro Martínez.

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, alla vigilia della partita perde anche Brahim Díaz (CoVid) e deve affidarsi ad Olivier Giroud per i tre punti che manderebbero il Diavolo in testa alla classifica. Mentre il Governo fa infuriare Lega Serie A e F.I.G.C. per i mancati aiuti economici al calcio, si ricorda che domani sera è in programma Juventus-Roma, la sfida tra Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo.

Disavventura, a Napoli, per Luciano Spalletti: rubata la sua Panda davanti l'hotel in cui vive. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

