Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Champions, Milan con Morata”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della domenica di campionato. L'Inter di Simone Inzaghi non va oltre l'1-1 in casa del Monza: campioni deludenti e turnover flop nel giorno del debutto della nuova terza maglia. Segna Dany Mota Carvalho per i padroni di casa, poi il pareggio di Denzel Dumfries.