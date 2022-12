Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un gioco da re”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 2-0 con cui la Francia si è sbarazzata del Marocco nella seconda semifinale dei Mondiali in Qatar .

Mentre in Serie A, dal girone di ritorno, partirà il fuorigioco semiautomatico, Inter e Milan stanno già lavorando per il rilancio di due attaccanti caduti in disgrazia, il nerazzurro Joaquín Correa e il rossonero Charles De Ketelaere. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).