Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Giro di Walter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sorpresa in casa Napoli. Esonerato Rudi Garcia, sembrava tutto pronto per l'approdo di Igor Tudor. Invece, alla fine, il Presidente Aurelio De Laurentiis riporta alle pendici del Vesuvio, dopo 10 anni, Walter Mazzarri. Per lui un contratto di 7 mesi, fino al 30 giugno 2024.