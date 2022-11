Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Signora fa miracoli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, che ha concluso la prima parte della stagione in ottima forma e in rimonta nella classifica di Serie A. Per gennaio l'obiettivo è il pieno recupero di Paul Pogba e Federico Chiesa; si pensa, inoltre, di prendere Rick Karsdorp dalla Roma.

Per Giovanni Galeone, poi, con un difensore centrale in più, i bianconeri sarebbero da titolo. La sosta per i Mondiali, secondo la 'rosea', farà però bene al Napoli di Luciano Spalletti, che ha terminato il suo 2022 in vetta al campionato a + 8 sulla seconda. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato per Milan e Inter. Attenzione: Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, vorrebbe giocare con Olivier Giroud!

In casa nerazzurra, invece, si va verso il rinnovo del contratto per Milan Škriniar ed Edin Džeko. Chiosa, poi, con la presentazione di Qatar 2022, dove il Brasile di Neymar e l'Argentina di Lionel Messi proveranno a vincere la Coppa del Mondo e con le ultime su Cristiano Ronaldo. Il portoghese andrà via a gennaio dal Manchester United: su di lui Chelsea e PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 15 novembre 2022