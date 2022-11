Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve, Napoli, mercato e Mondiali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 15 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 15 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri, che ha concluso la prima parte della stagione in ottima forma e in rimonta nella classifica di Serie A. Per gennaio l'obiettivo è il pieno recupero di Paul Pogba e Federico Chiesa; si pensa, inoltre, di prendere Rick Karsdorp dalla Roma. Per Giovanni Galeone, poi, con un difensore centrale in più, i bianconeri sarebbero da titolo. La sosta per i Mondiali, secondo la 'rosea', farà però bene al Napoli di Luciano Spalletti, che ha terminato il suo 2022 in vetta al campionato a + 8 sulla seconda. In alto, sotto la testata, si parla di calciomercato per Milan e Inter. Attenzione: Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, vorrebbe giocare con Olivier Giroud! In casa nerazzurra, invece, si va verso il rinnovo del contratto per Milan Škriniar ed Edin Džeko. Chiosa, poi, con la presentazione di Qatar 2022, dove il Brasile di Neymar e l'Argentina di Lionel Messi proveranno a vincere la Coppa del Mondo e con le ultime su Cristiano Ronaldo. Il portoghese andrà via a gennaio dal Manchester United: su di lui Chelsea e PSG.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 15 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sul futuro del tecnico degli Azzurri, Luciano Spalletti. Non ci sono dubbi di sorta: l'allenatore che sta riportando i partenopei verso lo Scudetto resterà in panchina. Clamorosa ammissione del dirigente dei campani: avrebbe potuto prendere, qualche anno fa, Erling Braut Haaland e non l'ha fatto. Domenica, intanto, inizieranno i Mondiali in Qatar e i vari calciatori stanno raggiungendo i ritiri delle rispettive Nazionali. La Juventus è la squadra più rappresentata del campionato italiano, con ben 11 giocatori alla kermesse iridata. È Paulo Dybala a guidare, invece, la pattuglia della Roma. A proposito dei giallorossi: inizia domani, a Tirana, in occasione dell'amichevole tra Albania e Italia, l'era di Nicolò Zaniolo in maglia azzurra.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 15 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i movimenti della Juventus di Massimiliano Allegri per il calciomercato di gennaio e di giugno. I bianconeri puntano Malo Gusto, terzino destro dell'Olympique Lione (obiettivo di Real Madrid, Manchester United e Chelsea) per l'inverno. Per l'estate, invece, l'obiettivo è prelevare a parametro zero l'attaccante Marcus Thuram, figlio dell'ex bianconero Lilian, che andrà in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach e che piace anche a Bayern Monaco e Inter. In alto, sotto la testata, si parla del possibile rinnovo del contratto del tecnico Ivan Jurić con il Torino: il Presidente Urbano Cairo gli ha proposto un accordo fino al 30 giugno 2025. Mentre Fabio Miretti viene convocato in Nazionale e si scaldano i motori per i Mondiali in Qatar, c'è Cristiano Ronaldo che ha rotto in via definitiva con lo United. Ora pagherà 1 milione di euro di multa per l'intervista non autorizzata, poi andrà via: a gennaio possibile approdo al Chelsea. In Premier League, intanto, sorprende il Brighton del manager italiano Roberto De Zerbi.