Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, idea Mastantuono”

Ha sbloccato il punteggio Mateo Retegui su calcio di rigore, quindi, la doppietta di Giovanni Di Lorenzo intervallata dal solito gol in azzurro di Davide Frattesi . Ora alla Nazionale basta un punto per poter essere testa di serie al sorteggio dei prossimi Mondiali 2026 . Ottimo esordio per Daniel Maldini .

In alto, sotto la testata, la denuncia di giocatori e Leghe alla Commissione Europea: si gioca troppo, serve un freno alle partite. Ora il Mondiale per Club FIFA, in programma la prossima estate, diventa un caso. Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, sta recuperando dall'infortunio: tornerà a disposizione di Simone Inzaghi già per il match in casa della Roma di domenica sera.