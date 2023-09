Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sommer: ‘La mia Inter suona il gol'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 15 settembre 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Yann Sommer, portiere svizzero dell'Inter, alla vigilia del derby di Milano contro il Milan. L'ex Bayern Monaco - che ha dichiarato di studiare sempre Rafael Leão - ha dichiarato come il compagno di squadra Marcus Thuram sia destinato a diventare un top mondiale.