Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, l’asso di Ferragosto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della partita che questa sera attende la Juventus di Massimiliano Allegri all'Allianz Stadium: avversario il Sassuolo . I bianconeri dovranno rispondere alle vittorie di Milan, Inter, Lazio e Roma della prima giornata di Serie A e si affidano a una delle loro nuove stelle, Ángel Di María . Sul fronte mercato , intanto, si avvicina l'arrivo di Memphis Depay dal Barcellona .

In casa Milan, il tecnico Stefano Pioli se la ride dopo il successo inaugurale contro l'Udinese. A fianco dei tre tenori, Olivier Giroud, Brahim Díaz e Ante Rebić, infatti, c'è un Charles De Ketelaere che fa già numeri. In casa Inter, invece, Simone Inzaghi avvisa il club di non cedergli nessuno in questi giorni di mercato e dimostra di avere più coraggio nel fare le sostituzioni.