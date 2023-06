Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, Barella intoccabile”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 15 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'offerta del Newcastle per Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter. Sul piatto 60 milioni di euro, ma i nerazzurri reputano il loro giocatore incedibile. Nel blitz londinese del direttore sportivo Piero Ausilio, intanto, chiesti al Chelsea i prestiti di Kalidou Koulibaly e Romelu Lukaku: 'no' dei 'Blues', che vogliono vendere i giocatori a titolo definitivo.