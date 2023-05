Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan si gioca tutto”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League che si disputerà domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il Diavolo di Stefano Pioli si gioca tutto: tanti, infatti, in bilico in caso di mancato raggiungimento della qualificazione in Champions nella prossima stagione, a rischio visti i risultati in campionato. Rafael Leão vuole esserci.