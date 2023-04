Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, affari in Barça”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 15 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della missione di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a Barcellona per un summit di calciomercato con il club blaugrana. Al Barça piace Marcelo Brozović; ai nerazzurri Samuel Umtiti, Marcos Alonso e Franck Kessié.

Stasera, alle ore 20:45, la squadra di Simone Inzaghi riceve il Monza a 'San Siro'. Il Presidente dei brianzoli, Silvio Berlusconi, vedrà il suo derby dall'ospedale 'San Raffaele'. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Antonio Cassano mentre c'è spazio anche per la super Lazio di Maurizio Sarri, vittoriosa ieri sera 0-3 anche in casa dello Spezia nell'anticipo della 30^ giornata di Serie A.

Oggi spazio a Bologna-Milan (ore 15:00) e Napoli-Verona (ore 18:00). Turnover in casa rossonera e azzurra in vista dello scontro diretto in Champions League di martedì prossimo, con Stefano Pioli che - eccezion fatta per Mike Maignan - cambia addirittura tutti i titolari! Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

