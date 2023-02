Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan da Díaz”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro'. Vittoria rossonera, 1-0 , siglata da un gol di Brahim Díaz al 7' . Super difesa dei rossoneri che, nel finale, hanno anche sciupato due chance per il raddoppio. I complimenti al Diavolo anche dal tecnico degli 'Spurs', Antonio Conte . Il ritorno si giocherà a Londra il prossimo 8 marzo .

Si parla, poi, dei problemi in casa Inter. I tifosi attaccano Simone Inzaghi e la società è preoccupata. La Juventus, invece, domani inizierà dall'Allianz Stadium e dalla sfida interna contro il Nantes la sua missione in Europa League. Ribaltone alla Salernitana: esonerato Davide Nicola, ecco Paulo Sousa. Chiosa con il Napoli, a +15 sulla seconda in classifica in Serie A: ecco com'è nato il 'miracolo' dei partenopei. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).